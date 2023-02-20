В Улан-Удэ устроят «охоту» на бродячих собак

Их целый день будут ловить в микрорайоне Солдатский





В ближайшую среду, 22 февраля, в микрорайоне Солдатский устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, сообщили в пресс-службе городской администрации.Кроме того, специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних псов. Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов предлагают, позвонив в оперштаб по номеру 8-902-530-17-08.С 10:00 до 14:00 у дома № 25а на улице Михалёва, 25а – на конечной остановке маршрута № 15 – развернут специальный мобильный пункт. Каждый желающий сможет бесплатно привить своих питомцев от бешенства и зарегистрировать их за определённую плату.