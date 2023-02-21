Фотографии для стендов прислали неравнодушные горожане
В одном из парков столицы Бурятии установили стенды с фотографиями горожан. Они появились в парке культуры и отдыха имени Жанаева.
Архивные снимки прислали уланудэнцы. Общими усилиями удалось восстановить историю от 1946 года, момента открытия парка, до нашего времени.
- Вспомнить былое, окунуться в годы юности и просто полюбоваться может любой гость, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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В парке Улан-Удэ появились «Стенды истории»
Общество, Фото:
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