В столице Бурятии появилась новая улица

Она находится в одном из отдалённых микрорайонов
В Улан-Удэ теперь есть ещё одна улица. Она находится в Зеленхозе – в Железнодорожном районе. Её название – Ясногорская – уже утвердили распоряжением городской администрации и внесли государственный адресный реестр
Ясногорская находится возле улицы Дамби Дамбаева. В мэрии напомнили: предложить названия улиц могут сами улан-удэнцы. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с соответствующим заявлением.
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