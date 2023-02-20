В столице Бурятии появилась новая улица

Она находится в одном из отдалённых микрорайонов





В Улан-Удэ теперь есть ещё одна улица. Она находится в Зеленхозе – в Железнодорожном районе. Её название – Ясногорская – уже утвердили распоряжением городской администрации и внесли государственный адресный реестрЯсногорская находится возле улицы Дамби Дамбаева. В мэрии напомнили: предложить названия улиц могут сами улан-удэнцы. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с соответствующим заявлением.