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Парки Улан-Удэ готовятся к Масленице

Парки Улан-Удэ готовятся к Масленице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздники для горожан состоятся 25 и 26 февраля

В парках Улан-Удэ идёт подготовка к грядущим праздникам: Сагаалгану и Масленице. Вовсю идёт уборка территорий, а также шлифовка и установка масленичных столбов. В этом году их высота достигает 7 метров.

25 и 26 февраля горожане и гости столицы Бурятии смогут посоревноваться за призы на ярмарочном столбе.

Широкая Масленица (0+) пройдёт в следующих парках города.

25 февраля

Парк им. Жанаева с 13:00 до 16:00:
- театрализованное представление;
- фотозоны;
- игровые площадки;
- мастер-класс по приготовлению блинов;
- раздача сладких петушков;
- встреча с царём и медведем;
- катание по парку на русской печке;
- перетягивание каната;
- взятие масленичного столба.

26 февраля

Парк им. Орешкова с 13:00 до 16:00:
- концертная программа;
- рассказ о традициях;
- игры, танцы и песни;
- взятие масленичного столба (главный приз - полтуши свинины);
- файер-шоу.

Парк «Юбилейный» с 13:00 до 16:00:
- театрализованное представление;
- концертная программа;
- фотозоны;
- возможность примерить образ царя, конюха или крестьянки;
- избушка Бабы Яги;
- анимационные площадки;
- игры (деревянный хоккей, кольцеброс, масленичный квидич и т.д.);
- взятие масленичного столба.

Во всех парках встреча весны завершится сожжением чучела Масленицы и общим хороводом, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Масленица Праздники Улан-Удэ парки отдыха

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