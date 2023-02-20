Событие проводится с целью признания особого статуса представителей профессии
В России 2023 год будет посвящён учителям и педагогам. Соответствующий указ 27 июня подписал президент России Владимир Путин.
Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. В Бурятии тематику в образовательных учреждениях начали развивать ещё с января месяца. А 27 февраля пройдёт официальное открытие с участием главы республики Алексея Цыденова.
- В этом году мы празднуем 100-летие республики Бурятия и 100-летие министерства образования и науки республики. Так, в рамках этих трёх мероприятий мы планируем выезды в районы региона для встречи с учителями и с педагогами. На местах мы будем общаться, обсуждать существующие проблемы. Все проблемы нам и так известны, но бывают определённые нюансы, которые мы сможем точечно разрешать. Особое внимание будет уделено учителям, а также наставникам, - заявил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
Также особое внимание будет уделено наставникам, которые помогают молодым педагогам освоится в профессии.
- Когда у нас появляется новыми сотрудники, мы закрепляем за ним наставников, чтобы они вели их. Допустим, если появляются новые директора школ, подведомственные министерству, мы тоже зачастую закрепляем наставников для того, чтобы они помогали им. Не только учителям будет уделено внимание, - добавил Поздняков.
На всероссийском уровне открытие Года педагога и наставника состоится 4 марта.
К слову, в Бурятии продолжается дефицит кадров в сфере образования. По словам Позднякова, на текущий момент прямая нехватка составляет около 600 педагогов.
В Бурятии пройдёт «Год педагога и наставника»
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