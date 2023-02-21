Он состоится в марте в бухте Базарная губа
В районе посёлка Сахюрта Ольхонского района Иркутской области, в бухте Базарная губа с 10 по 12 марта пройдёт Х международный открытый Байкальский марафон на коньках, в котором могут принять участие все желающие. Трасса для забегов расположена на открытом льду озера Байкал.
Сами соревнования будут проходить 11 марта. Трасса для забегов расположена на открытом льду озера Байкал на замкнутой трассе протяжённостью от 5 до 25 км (в зависимости от погодных условий и состояния льда), сообщают организаторы мероприятия.
Программа марафона
10 марта - Приезд участников. Работа комиссии по допуску. Официальные тренировки.
11 марта - Официальные тренировки. Работа комиссии по допуску. Ночная гонка 100 м и 5 км. Забеги на дистанциях 5, 10, 25, 50 и 100 км.
12 марта - Экскурсионная программа на коньках и транспорте. Отъезд участников.
Возрастное ограничение: 0+.
По Байкалу пробегут марафон на коньках
Общество, Фото:
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