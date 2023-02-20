Победителями стали команды из Селенгинского и Хоринского районов
18 февраля состоялся VII республиканский турнира по волейболу среди мужских и женских команд на призы районного совета депутатов МО «Селенгинский район», посвящённого памяти почётного гражданина района Нимы Дугаржаповича Бадмаева. В турнире приняли участие 15 команд из Селенгинского, Закаменского, Кяхтинского, Джидинского, Иволгинского, Окинского, Хоринского районов, города Улан-Удэ, а также участники из Агинского Бурятского округа. Помимо спортсменов, на турнир приехали родственники Н.Д. Бадмаева, главы районов, коллеги, которые работали с ним в одно время.
Игры проходили на четырёх площадках: в спортивном комплексе имени Н.Д. Бадмаева, спорткомплексе ГО ГРЭС, спортивных залах школ №4 и №5. По результатам турнира среди женских команд первое место завоевали девушки из Хоринского района. Вторым стал Закаменский район. На третьем месте – команда Селенгинского района.
Среди мужчин первое место выиграли хозяева турнира – команда из Жаргаланты. «Сеербро» досталось Закаменску. Третьими стали спортсмены из Джидинского района.
Лучшим игроком среди мужчин был признан Зоригто Бальжанов (Закаменск). Лучшим связующим был назван Сергей Дамнов (Жаргаланта). Титул «Лучший нападающий» получил Алексей Черняев (Селенга). Лучшим защитником стал Станислав Сандипов (Джида).
Среди женщин отличились: «Лучший игрок» - Галина Яртанова (Хоринск); «Лучшая связующая» - Долгора Соктоева (Закаменск); «Лучшая нападающая» - Виктория Сулейманова (Селенга); «Лучшая защитница» - Алевтина Хандакова (Ока). Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу
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