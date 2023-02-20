Пловцы Бурятии выиграли 5 медалей всероссийских соревнований

У юных спортсменов: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы»



С 16 по 19 февраля в городе Владивосток прошли всероссийские соревнования по плаванию «Золотая рыбка». Десять регионов Дальневосточного федерального округа и 42 сборные команды боролись за звание лучших спортсменов. В этом году в столице Приморского края собралось рекордное количество пловцов: на соревнованиях выступило более 750 юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет.



В турнире приняли участие пловцы из Бурятии. От республиканской спортивной школы плавания выступили Юваль С., Анатолий П., Туяна Х., Номина Д., Лев О., Владислав К., Дамир Б., Артём Б., Антон Ц., Максар У.



Юваль С. завоевал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, «серебро» на дистанции 200 метров комплексным плаванием и «бронзу» на дистанциях 200 метров и 800 метров вольным стилем. Лев О. стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем. Об этом сообщает РСШП.

