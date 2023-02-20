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Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз

Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка вырезает необычные украшения вручную и покрывает их глазурью

Жительница Иркутска Ольга Михалевская – профессиональный архитектор и основательница керамической студии «Vazuli» – изготавливает броши в форме бууз и чебуреков. О необычных украшениях и их создательнице рассказали недавно в telegram-канале галереи Бронштейна, с которой девушка сотрудничает уже шесть лет.

- Однажды Ольга Бронштейн (директор галереи – прим.) предложила мне сделать что-то на байкальскую тематику. Остановились на местной кухне. А что лучше ассоциируется с Байкалом, чем буузы и чебуреки? Я долго думала, как они будут выглядеть. Но в итоге броши получились такими «вкусными»! – поделилась мастерица.

На изготовление  коллекции брошей уходит столько же времени, сколько на партию ваз – каждая из них вырезается вручную.

- Потом я их формирую, слаживаю губкой и покрываю глазурью. У каждой броши уникальная форма и текстура, все они – особенные, – отмечает Ольга.

украшения буузы

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