Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз

Девушка вырезает необычные украшения вручную и покрывает их глазурью





Жительница Иркутска Ольга Михалевская – профессиональный архитектор и основательница керамической студии «Vazuli» – изготавливает броши в форме бууз и чебуреков. О необычных украшениях и их создательнице рассказали недавно в telegram-канале галереи Бронштейна, с которой девушка сотрудничает уже шесть лет.- Однажды Ольга Бронштейн (.) предложила мне сделать что-то на байкальскую тематику. Остановились на местной кухне. А что лучше ассоциируется с Байкалом, чем буузы и чебуреки? Я долго думала, как они будут выглядеть. Но в итоге броши получились такими «вкусными»! – поделилась мастерица.На изготовление коллекции брошей уходит столько же времени, сколько на партию ваз – каждая из них вырезается вручную.- Потом я их формирую, слаживаю губкой и покрываю глазурью. У каждой броши уникальная форма и текстура, все они – особенные, – отмечает Ольга.