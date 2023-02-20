Мастерица из Иркутска делает броши в виде бууз

Девушка вырезает необычные украшения вручную и покрывает их глазурью
Жительница Иркутска Ольга Михалевская – профессиональный архитектор и основательница керамической студии «Vazuli» – изготавливает броши в форме бууз и чебуреков. О необычных украшениях и их создательнице рассказали недавно в telegram-канале галереи Бронштейна, с которой девушка сотрудничает уже шесть лет.
- Однажды Ольга Бронштейн (директор галереи – прим
.) предложила мне сделать что-то на байкальскую тематику. Остановились на местной кухне. А что лучше ассоциируется с Байкалом, чем буузы и чебуреки? Я долго думала, как они будут выглядеть. Но в итоге броши получились такими «вкусными»! – поделилась мастерица.
На изготовление коллекции брошей уходит столько же времени, сколько на партию ваз – каждая из них вырезается вручную.
- Потом я их формирую, слаживаю губкой и покрываю глазурью. У каждой броши уникальная форма и текстура, все они – особенные, – отмечает Ольга.
Об опыте республики рассказали председателю СПЧ
Событие проводится с целью признания особого статуса представителей профессии
Там не будут широко отмечать Масленицу и День защитника Отечества
Девушка вырезает необычные украшения вручную и покрывает их глазурью
В городе все выходные разгребали последствия снегопада
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня
Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта
Специалисты посоветовали отметить его трезво
Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику
Они прожили вместе уже полвека
Особое внимание было уделено алиментным платежам, долгам по заработной плате и компенсации морального и материального ущерба
Жителями республики овладела жажда путешествий
Галина Бадлуева, известный автор патриотических песен, подарила ещё одну песню для репертуара ансамбля Тихоокенского флота
Столица Бурятии предстала в необычном образе
Разъяснения дали в Росгвардии