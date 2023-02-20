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В первый день Сагаалгана в Бурятии ожидается ветреная погода

В первый день Сагаалгана в Бурятии ожидается ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня

В Бурятии в первый день празднования Белого месяца ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до -30 градусов, днём относительно тепло – около десяти градусов мороза. Ситуацию омрачит ветер, поры которого достигнут 14 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 21 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -20,-25, местами до -30, по Прибайкалью, северу и югу при облачности -12,-17, днём -5,-10, местами до -1, по северу -11,-16.

В среду, 22 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём -3,-9, местами -11,-16.

В четверг, 23 февраля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, днём -3,-8, местами -10,-15.

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