С улиц Улан-Удэ за два дня вывезли 120 КамАЗов снега

В городе все выходные разгребали последствия снегопада





За два последних дня – 18 и 19 февраля – с улиц в столице Бурятии вывезли 120 КамАЗов снега, а с начала зимы – 6090 таких машин. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.Сотрудники комбината по благоустройству, подведомственного комитету городского хозяйства (КГХ), продолжают приводить дороги в порядок. В понедельник, 20 февраля, коммунальщики расчищают проспект 50-летия Октября, улицы Гастелло, Хоринская и Музейная в Железнодорожном районе, Коммунистическая, Воронежская, Балтахинова, пешеходную часть Ленина и территорию у Мемориала Победы и у Гостиных рядов – в Советском, а также улицы Бабушкина, Павлова и Шумяцкого, Удинский мост и бульвар Карла Маркса – в Октябрьском.За уборку снега и подсыпку во дворах домов и на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, отвечают управляющие компании и ТСЖ, а около зданий – их собственники.