Его разыграют на озере Котокель
С 29 марта по 2 апреля в Прибайкальском районе Бурятии, на озере Котокель будет проводиться всероссийские соревнования «Кубок России» по рыбной ловле на мормышку со льда.
К участию допускаются сильнейшие спортивные команды регионов России среди мужчин, а также сильнейшие спортсменки субъектов РФ среди женщин. Заявки на участие у мужчин принимаются до 10 марта. У женщин – до 15 марта включительно.
Распорядок соревнований
29 марта – Заезд участников. Свободная тренировка
30 марта – Заезд участников. Свободная тренировка
14:00-15.00 — Заседание главной судейской коллегии
15.00-16.00 — Совещание. Семинар судей
16:00-22:00 – Заседание комиссии по допуску. Регистрация участников
31 марта
11:00-14:00 — Официальная тренировка
17:00 — Церемония торжественного открытия соревнований
19:00 — Жеребьёвка 1-го тура. Совещание капитанов команд. Совещание судей.
1 апреля
11:00 - Старт первого тура
14:00 - Финиш первого тура
16:30 - Взвешивание улова
19:00 - Жеребьёвка 2-го тура. Совещание судей
2 апреля
11:00 - Старт второго тура
14:00 — Финиш второго тура
15:30 – Взвешивание улова
17:00 — Награждение. Торжественное закрытие соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия примет рыболовный кубок России
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