Бурятия примет рыболовный кубок России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его разыграют на озере Котокель



С 29 марта по 2 апреля в Прибайкальском районе Бурятии, на озере Котокель будет проводиться всероссийские соревнования «Кубок России» по рыбной ловле на мормышку со льда.



К участию допускаются сильнейшие спортивные команды регионов России среди мужчин, а также сильнейшие спортсменки субъектов РФ среди женщин. Заявки на участие у мужчин принимаются до 10 марта. У женщин – до 15 марта включительно.



Распорядок соревнований



29 марта – Заезд участников. Свободная тренировка



30 марта – Заезд участников. Свободная тренировка

14:00-15.00 — Заседание главной судейской коллегии

15.00-16.00 — Совещание. Семинар судей

16:00-22:00 – Заседание комиссии по допуску. Регистрация участников



31 марта

11:00-14:00 — Официальная тренировка

17:00 — Церемония торжественного открытия соревнований

19:00 — Жеребьёвка 1-го тура. Совещание капитанов команд. Совещание судей.



1 апреля

11:00 - Старт первого тура

14:00 - Финиш первого тура

16:30 - Взвешивание улова

19:00 - Жеребьёвка 2-го тура. Совещание судей



2 апреля

11:00 - Старт второго тура

14:00 — Финиш второго тура

15:30 – Взвешивание улова

17:00 — Награждение. Торжественное закрытие соревнований



Возрастное ограничение: 0+.