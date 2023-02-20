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В Бурятии определили чемпионку по рыбалке на мормышку

В Бурятии определили чемпионку по рыбалке на мормышку
Общество,  Фото:пресс-служба ФРС РБ
По итогам соревнований сформирована команда республики на кубок России

18 февраля на озере Котокель в Бурятии прошёл чемпионат республики по рыбной ловле на мормышку со льда среди женщин. Соревнования проходили одним днём, в два тура по 2,5 часа каждый.

- На этот раз девушкам было вдвойне тяжело. Во-первых, лёд толщиной 60 см, а во-вторых, это погода: с самого утра дул пронизывающий ветер, порывами до 10 м/с, - сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.

По результатам упорной борьбы призовые места распределились следующим образом. Титул чемпиона завоевала Лада Содномова, выполнившая норматив КМС. Второе место выиграла Любовь Буянтуева, выполнившая первый разряд. Третье место заняла Светлана Медведева.

Чемпионат Бурятии проходил на месте проведения будущего кубка России 2023 (0+), который состоится на озере Котокель с 29 февраля по 2 апреля. По результатам соревнований сформировался состав участниц от Бурятии, в который вошли: Татьяна Ткачева (КМС), Лада Содномова (КМС), Светлана Медведева (1 разряд), Юлия Вашкевич (1 разряд), Наталья Фёдорова (1 разряд), Татьяна Гордеева (1 разряд), Любовь Буянтуева (1 разряд), Светлана Дядюхина (1 разряд).

Бурятия чемпионат рыбная ловля спорт женщины

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