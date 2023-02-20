По итогам соревнований сформирована команда республики на кубок России
18 февраля на озере Котокель в Бурятии прошёл чемпионат республики по рыбной ловле на мормышку со льда среди женщин. Соревнования проходили одним днём, в два тура по 2,5 часа каждый.
- На этот раз девушкам было вдвойне тяжело. Во-первых, лёд толщиной 60 см, а во-вторых, это погода: с самого утра дул пронизывающий ветер, порывами до 10 м/с, - сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.
По результатам упорной борьбы призовые места распределились следующим образом. Титул чемпиона завоевала Лада Содномова, выполнившая норматив КМС. Второе место выиграла Любовь Буянтуева, выполнившая первый разряд. Третье место заняла Светлана Медведева.
Чемпионат Бурятии проходил на месте проведения будущего кубка России 2023 (0+), который состоится на озере Котокель с 29 февраля по 2 апреля. По результатам соревнований сформировался состав участниц от Бурятии, в который вошли: Татьяна Ткачева (КМС), Лада Содномова (КМС), Светлана Медведева (1 разряд), Юлия Вашкевич (1 разряд), Наталья Фёдорова (1 разряд), Татьяна Гордеева (1 разряд), Любовь Буянтуева (1 разряд), Светлана Дядюхина (1 разряд).
В Бурятии определили чемпионку по рыбалке на мормышку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У юных спортсменов: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы»
Чемпионат и первенство округа по тайскому боксу завершились в Чите
Гран-при завоевала учительница из Окинского района
По количеству медалей спортсмены республики стали седьмыми среди 41 региона
Численность населения в Суже растёт ежегодно
В 2022 году ведомство провело 127 профилактических визитов к владельцам собак, совершивших нападение на людей
В столице Бурятии с размахом встретят Белый месяц
Их целый день будут ловить в микрорайоне Солдатский
Спектакль «Дочь Байкала – Ангара» состоится 25 февраля на сцене колледжа искусств
Перечислять их решили в середине месяца
Показы пройдут 25 и 26 февраля
Она находится в одном из отдалённых микрорайонов
Об опыте республики рассказали председателю СПЧ
Событие проводится с целью признания особого статуса представителей профессии
Там не будут широко отмечать Масленицу и День защитника Отечества