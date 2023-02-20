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Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган

Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты посоветовали отметить его трезво

В республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» призвали отказаться от алкоголя в дни Сагаалгана. Новый год по лунному календарю наступит в ближайший вторник, 21 февраля.

- Это очень добрый и красивый праздник для всех нас. Принято считать, что как встретишь новый год, так и его проведёшь. Хочу пожелать всем землякам крепкого здоровья, а чтобы праздничные дни ничто не омрачало, мы, врачи, рекомендуем соблюдать трезвость, беречь себя и думать о хорошем, – отметил заместитель главного врача РНД по медицинской части Саян Дамдинов. 

В январе в республиканском наркодиспансере наблюдался наплыв пациентов. Об этом сообщила тогда в соцсетях глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова. Число нуждающихся в помощи специалистов возросло после новогодних праздников.

- В стационаре РНД 85 коек, но практически ежедневно лечение там проходят более 90 человек. Подавляющее большинство – это пациенты с алкогольной абстиненцией после продолжительных запоев и с психотическими нарушениями, – рассказала ранее министр на своей странице во «ВКонтакте».

Она напомнила, что более года назад в Улан-Удэ заработал вытрезвитель. С тех пор (по данным на конец января)  в учреждение поступили 2218 нетрезвых граждан. Из них только 157 – с начала 2023 года. А в больницу скорой медицинской помощи привозили  пьяных людей с обморожениями. За три с небольшим недели в БСМП обратилось 95 таких пострадавших. Треть из них – 30 – госпитализировали.

Сагаалган праздник алкоголь

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