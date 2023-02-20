В Улан-Удэ откроется выставка интерьерных картин

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работы дополняют интерьер дома или завода



28 февраля в столице Бурятии начнёт работу выставка интерьерных картин. В экспозиции центра современного искусства республики «Залуу» участвуют работы интерьерного художника, резидента международного объединения художников «ASM GLUB» Зинаиды Гукасян.



- Хобби всей жизни Зинаиды Павловны переросло в профессиональную деятельность. Автор создаёт картины и панно — это продолжение интерьера дома, чтобы почувствовать себя в комфорте и уюте. Работы художницы дополняют деловой интерьер крупного завода, современных, стильных квартир. Зинаида Павловна создаёт работы в разных техниках из ткани, текстурных паст, строительных материалов, из красок в основном использует акрил, - сообщает пресс-служба центра.



Работы представлены в разных форматах: от 35×45 до 120×80, а также в виде кругов разного диаметра. Картины выполнены на холстах с подрамниками в галерейной обивке из льна и хлопка.



Выставка будет проходить до 13 марта на 3 этаже ЦСИ «Залуу».



Возрастное ограничение: 6+.

