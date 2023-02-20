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В Бурятии объявили победителей конкурса «Педагогический дебют»

В Бурятии объявили победителей конкурса «Педагогический дебют»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при завоевала учительница из Окинского района

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Педагогический дебют – 2023». В конкурсе приняли участие 73 педагога, 21 наставник, 8 управленцев. Во второй тур прошли 20 педагогов, 8 наставников, 8 управленцев. Среди участников – представители 17 районов республики и школ города Улан-Удэ.

Конкурс был посвящён памяти Елены Сергеевны Цыдыповой, почётного работника общего образования Российской Федерации, заслуженного учителя Бурятия, лауреата премии профессионального конкурса «Лучшие учителя РФ», члена жюри всероссийского конкурса «Учитель года», председателя республиканской организации «Клуб – Учитель года Бурятии», заместителя директора по НМР, учителя русского языка и литературы средней школы №47 г. Улан-Удэ.

Конкурс проводился в номинациях: «Молодые учителя», «Молодые управленцы» и «Педагог-наставник». После серьёзных конкурсных испытаний: отборочного тура, конкурса эссе, представленного жюри образовательного проекта, проведённых открытых уроков, мастер-классов и публичных выступлений, места разделились следующим образом. Гран-при республиканского конкурса «Педагогический дебют – 2023» получила Чимита Шагдуржапова, учитель английского языка Орликской средней школы Окинского района.

Номинация «Молодые управленцы»
1 место – Дарима Цыренова, и.о. директора Сосново-Озерской средней школы №1 Еравнинского района;
2 место – Любовь Молчанова, директор Нестеровской школы Прибайкальского района;
3 место - Соелма Эрдынеева, директор средней школы №4 им. Героя соцтруда Г.Д. Тучинова, г. Гусиноозёрск.

Номинация «Педагог – наставник»
1 место - Елена Муханова, школа № 47, учитель физики и информатики, замдиректора по учебно-воспитательной работе;
2 место –Елена Кудряшова, учитель русского языка и литературы Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района;
3 место – Ольга Ишимцева, учитель истории и обществознания, Нижнеиволгинская школа Иволгинского района.

Номинация «Молодые учителя»
1 место - Мария Филиппова, физико-математическая школа №56, учитель английского языка;
2 место - Сэсэгма Бадмацыренова, учитель математики и информатики, Российская гимназия №59;
3 место - Жаргал Гомбожапов средняя школа №8 г. Улан-Удэ», учитель технологии.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте министерства образования и науки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

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