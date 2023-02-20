В Улан-Удэ прошло городское первенство по хоккею

Победителем стала команда «Энергетик»



19 февраля в Улан-Удэ прошло первенство города по хоккею с мячом на коньках «Зимний мяч» среди дворовых команд. Мероприятие состоялось в рамках Дня зимних видов спорта на хоккейной коробке СОШ №57 в микрорайоне Энергетик.



Всего в отборочных и финальных играх приняли участие 16 дворовых команд. Первое место завоевала команда «Энергетик». Второе место заняла сборная команда «Совята», проиграв всего один гол по буллитам. Третьими стали хоккеисты из самой молодой команды «Левый берег».



Лучшим бомбардиром» был признан игрок команды «Совята» Артём С. Лучшим игроком был назван игрок команды «Энергетик» Даниил Б. Лучшим вратарём стал самый молодой игрок команды «Левый берег» Бэлигто Б.



Все команды призёров награждены грамотами, медалями, денежными и сладкими призами. Участники в номинациях получили памятные сувениры и грамоты. Остальные участники также награждены грамотами и сладкими призами. Об этом сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.

