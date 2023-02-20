20 февраля

19 февраля

Популярное

В Улан-Удэ прошло городское первенство по хоккею

В Улан-Удэ прошло городское первенство по хоккею
Общество,  Фото:ЦФМР Улан-Удэ
Победителем стала команда «Энергетик»

19 февраля в Улан-Удэ прошло первенство города по хоккею с мячом на коньках «Зимний мяч» среди дворовых команд. Мероприятие состоялось в рамках Дня зимних видов спорта на хоккейной коробке СОШ №57 в микрорайоне Энергетик.

Всего в отборочных и финальных играх приняли участие 16 дворовых команд. Первое место завоевала команда «Энергетик». Второе место заняла сборная команда «Совята», проиграв всего один гол по буллитам. Третьими стали хоккеисты из самой молодой команды «Левый берег».

Лучшим бомбардиром» был признан игрок команды «Совята» Артём С. Лучшим игроком был назван игрок команды «Энергетик» Даниил Б. Лучшим вратарём стал самый молодой игрок команды «Левый берег» Бэлигто Б.

Все команды призёров награждены грамотами, медалями, денежными и сладкими призами. Участники в номинациях получили памятные сувениры и грамоты. Остальные участники также награждены грамотами и сладкими призами. Об этом сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.
Улан-Удэ хоккей с мячом первенство спорт дети Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу
В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу
Общество, 20.02.2023
Победителями стали команды из Селенгинского и Хоринского районов
В Бурятии провели первую детско-юношескую литургию
В Бурятии провели первую детско-юношескую литургию
Общество, 20.02.2023
Митрополит Иосиф заявил о важности участия детей и молодёжи в богослужениях
В Улан-Удэ прошло городское первенство по хоккею
В Улан-Удэ прошло городское первенство по хоккею
Общество, 20.02.2023
Победителем стала команда «Энергетик»
В Бурятии обнародовали график работы больниц и диспансеров в февральские праздники
В Бурятии обнародовали график работы больниц и диспансеров в февральские праздники
Общество, 20.02.2023
Почти все учреждения будут отдыхать в Сагаалган и День защитника Отечества
Боксёр из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Боксёр из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 20.02.2023
Спортсмен выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 кг
В Бурятии определили чемпионку по рыбалке на мормышку
В Бурятии определили чемпионку по рыбалке на мормышку
Общество, 20.02.2023
По итогам соревнований сформирована команда республики на кубок России
Пловцы Бурятии выиграли 5 медалей всероссийских соревнований
Пловцы Бурятии выиграли 5 медалей всероссийских соревнований
Общество, 20.02.2023
У юных спортсменов: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы»
Тайбоксёры Бурятии стали третьими в ДФО
Тайбоксёры Бурятии стали третьими в ДФО
Общество, 20.02.2023
Чемпионат и первенство округа по тайскому боксу завершились в Чите
В Бурятии объявили победителей конкурса «Педагогический дебют»
В Бурятии объявили победителей конкурса «Педагогический дебют»
Общество, 20.02.2023
Гран-при завоевала учительница из Окинского района
Гиревики Бурятии завоевали 13 наград первенства России
Гиревики Бурятии завоевали 13 наград первенства России
Общество, 20.02.2023
По количеству медалей спортсмены республики стали седьмыми среди 41 региона
В пригороде Улан-Удэ установят уличное освещение и отремонтируют дороги
В пригороде Улан-Удэ установят уличное освещение и отремонтируют дороги
Общество, 20.02.2023
Численность населения в Суже растёт ежегодно  
В Бурятии с владельцами собак ведут разъяснительную работу
В Бурятии с владельцами собак ведут разъяснительную работу
Общество, 20.02.2023
В 2022 году ведомство провело 127 профилактических визитов к владельцам собак, совершивших нападение на людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^