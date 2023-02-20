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Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России

Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Общество,  Фото:телеграм-канала Алексея Цыденова
Галина Бадлуева, известный автор патриотических песен, подарила ещё одну песню для репертуара ансамбля Тихоокенского флота

18 февраля в Улан-Удэ в здании физкультурно-спортивного комплекса прошёл благотворительный концерт «С музыкой к победе» (возрастное ограничение 6+), в котором приняли участие специальные гости из Владивостока - артисты прославленного ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

Как рассказала «Байкал-Daily» заслуженная артистка Бурятии, ветеран театра «Байкал» Галина Бадлуева, на концерте ансамбль исполнил её знаменитую песню «У памятника герою», которую она посвятила Герою России, нашему земляку Алдару Цыденжапову.

-Я эту песню написала в 2018 году, когда жила в Можайске у сына. Можайск - это город воинской славы в Московской области, который пережил не одну войну - Бородинское сражение 1812 года, которые было под Можайском, Великая Отечественная война. Однажды в городе я увидела шествие бессмертного полка, я там выступала перед ветеранами. История города, добрые и открытые люди, живущие там, шествие бессмертного полка- все это потрясло меня до глубины души. И именно там, в Можайске, на Аллее Героев славы, где установлены бюсты-памятники героям войны Кутузову, Багратиону, Барклай-де-Толли, Жукову, и нашему сибиряку Виктору Полосухину, на этом сильном месте родилась песня о герое нашего времени, Алдаре Цыденжапове, - рассказала Галина Бадлуева.

Теперь песню об Алдаре Цыденжапове ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота исполняет на концертах по всей стране. Ещё одну патриотическую песню под названием «Слава Тихоокеанскому флоту» для репертуара ансамбля подарила Галина Бадлуева. Её она написала в 2020 году.

- Эту песню я посвятила своему дяде, Бодонцоеву Прокопию Буяновичу, ветерану Великой Отечественной войны. Он был участником экспедиции особого назначения в 1942 году от Тихоокеанского флота на Северный флот. Он вернулся с фронта в 1947 году – сообщила Галина Бадлуева.

Как сообщал «Байкал- Daily», Галина Бадлуева – также автор песни «Бессмертный полк», клип на которую вышел в мае 2021 года перед Днём Победы.

За свои три песни про Алдара Цыденжапова Галина Бадлуева стала лауреатом всероссийского конкурса «Слава героям Отчизны». К каждой песне она сама написала и музыку, и текст.



патриотизм песни Тихоокеанский флот

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