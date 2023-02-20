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Гиревики Бурятии завоевали 13 наград первенства России

Гиревики Бурятии завоевали 13 наград первенства России
Общество,  Фото:РО ВФГС
По количеству медалей спортсмены республики стали седьмыми среди 41 региона

С 15 по 19 февраля в Томске состоялось первенство России по гиревому спорту. На помост вышли 462 участника из 41 региона нашей страны.

Как сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта, Бурятия завоевала на соревнованиях 13 медалей различных достоинств. Сборную республики представили:
- Ольга А., весовая категория 48 кг, рывок 138;
- Елена Н., весовая категория 58 кг, ДЦ 47;
- Тамара Г., весовая категория 53 кг, рывок 114;
- Даниил Л., весовая категория 53 кг, ДЦ 98;
- Ярослав А., весовая категория 53 кг, ДЦ 101;
- Иван К., весовая категория 63 кг, ДЦ 62;
- Екатерина К., весовая категория 58, ДЦ 68;
- Иван П., весовая категория 68 кг, ДЦ 30, ДВ 134,5;
- Никита К., весовая категория 73 кг, ДВ 141;
- Олеся Ш., весовая категория 63 кг, рывок 187;
- Егор К., весовая категория 63 кг, ДЦ 72;
- Виктория Т., весовая категория свыше 63 кг, рывок 169;
- Александра З., 2 место, рывок 180, весовая категория 53 кг, тренер: Дуброва Н.А.;
- Антон С., 3 место, двоеборье (толчок 103, рывок 175), весовая категория 68 кг, тренер: Леонов С.Т.;
- Евгений П., 1 место, двоеборье (толчок 163, рывок 222), 3 место, ДЦ 105, весовая категория 53 кг, тренер: Хлебодаров А.Г.;
- Сергей К., 3 место, ДЦ 76, весовая категория 73 кг, тренер: Алексеев В.И.;
- Никита К., 3 место, ДЦ 60, весовая категория 58 кг, тренер: Хлебодаров А.Г.;
- Алёна Е., 3 место, ДЦ 58, весовая категория 53 кг, тренер: Хлебодаров А.Г.;
- Маргарита Б., 2 место, ДЦ 74, 3 место, рывок 200, весовая категория 63 кг, тренер: Рассадин А.А.;
- Эстафета среди девушек 17-18 лет, 1 место, 98 очков: Маргарита Б., Мария П., Елена Н., Екатерина К.

Бурятия спорт первенство России гиревой спорт

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