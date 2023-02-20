Спортсмен выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 кг
С 14 по 17 февраля прошли ХXXI всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Спортсмен из Бурятии Александр Гындунов занял почётное третье место в весовой категории до 60 кг. Боксёр является студентом агрономического факультета Бурятской сельхозакадемии, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, что турнир прошёл в Люберцах в 33-й раз. На ринг в эти дни вышли 150 сильнейших боксёров в 10 весовых категориях из 28 субъектов Российской Федерации.
Боксёр из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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