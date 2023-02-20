Разъяснения дали в Росгвардии
Управление Росгвардии по Бурятии напоминает гражданам, а также юридическим лицам, об изменениях в правилах оборота списанного оружия.
Списанным оружием является огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности:
- с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощённое оружие);
- без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие);
- для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие).
- В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного оружия не подлежат лицензированию. Вместе с тем, согласно требованиям Федерального закона «Об оружии» собственник списанного оружия обязан в двухнедельный срок обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с уведомлением о приобретении (продаже, дарении) списанного оружия, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Граждане и организации, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу соответствующих изменений в законе об оружии, обязаны уведомить об этом сотрудников Росгвардии.
Владельцы списанного оружия несут ответственность за оружие на общих основаниях.
Подробную информацию о порядке оборота списанного оружия можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии или по телефонам: 8 (3012) 37-81-24, 37-94-26, 37-93-82.
В Бурятии владельцам списанного оружия напомнили об изменениях в законе
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