В Бурятии владельцам списанного оружия напомнили об изменениях в законе

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Разъяснения дали в Росгвардии



Управление Росгвардии по Бурятии напоминает гражданам, а также юридическим лицам, об изменениях в правилах оборота списанного оружия.



Списанным оружием является огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности:

- с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощённое оружие);

- без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие);

- для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие).



- В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного оружия не подлежат лицензированию. Вместе с тем, согласно требованиям Федерального закона «Об оружии» собственник списанного оружия обязан в двухнедельный срок обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с уведомлением о приобретении (продаже, дарении) списанного оружия, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Граждане и организации, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу соответствующих изменений в законе об оружии, обязаны уведомить об этом сотрудников Росгвардии.



Владельцы списанного оружия несут ответственность за оружие на общих основаниях.



Подробную информацию о порядке оборота списанного оружия можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии или по телефонам: 8 (3012) 37-81-24, 37-94-26, 37-93-82.

