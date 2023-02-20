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На Байкале заработала выставка ледовых скульптур «Olkhon Ice Park»

На Байкале заработала выставка ледовых скульптур «Olkhon Ice Park»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Посещение бесплатно для всех желающих

Вопросы развития событийного туризма обсудили в рамках круглого стола, который состоялся в субботу, 18 февраля, в Ольхонском районе Иркутской области. Дискуссию приурочили к открытию парка ледовых скульптур «Olkhon Ice Park», в эти дни мастера завершили работу по созданию ледовых фигур из наплесков, замёрзших на прибрежных скалах. Проект «Olkhon Ice Park» реализуется в рамках ежегодного фестиваля культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest».

Участие в дискуссии приняли представители правительства региона, агентства по туризму Иркутской области, организаторы фестиваля, муниципальной администрации, ФГУП «Заповедное Прибайкалье», торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Сибирской Байкальской ассоциации туризма, природоохранной прокуратуры и другие. Также участники обсудили развитие инфраструктуры как обязательного условия для организации экологичного отдыха, отвечающего всем требованиям путешественников.

Проект ледового парка реализуется совместными усилиями участников туристско-рекреационного кластера Иркутской области. Экспозиция «Olkhon Ice Park», протяжённостью около километра вдоль береговой линии, будет работать до середины марта. Выставка открыта для всех желающих, посещение бесплатно. Ожидается, что за время работы в парке побывает более двадцати тысяч туристов.

Фигуры выполнены в технике «ледопластика», которая предполагает работу именно с замёрзшими вдоль берега наплесками. Её особенность в том, что наплески имеют свои структуру и цвет и в каком-то смысле диктуют мастеру образы, уже заложенные в материале и окружённые определённым пейзажем. Высота отдельных скульптур достигает 4-5 метров. Посетители парка увидят драконов, троллей, русалок, необычных и загадочных персонажей.

В этом году организаторы фестиваля отказались от соревновательной части, фестиваль стал союзом мастеров – местом, где они смогли обменяться опытом.

Путешественникам, планирующим поездку в «Olkhon Ice Park», необходимо учитывать ситуацию на ледовой переправе на Ольхон, которая официально открылась в минувшую пятницу, 17 февраля. Это единственная официальная ледовая дорога, по которой можно попасть на остров. Самовольный выезд на лёд вне ледовой переправы опасен. Организаторы фестиваля советуют туристам следить за официальной информацией о состоянии переправы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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Иркутская область Ольхон парк Байкал ледовые скульптуры

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