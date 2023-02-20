Праздничные мероприятия в Иркутске проведут с 20 по 26 февраля
Более 50 мероприятий запланировано в Иркутске к празднику Масленицы. Основные из них проведут в последнее воскресенье месяца – 26 февраля.
– В этом году не состоятся массовые гуляния, которые традиционно организовывали у стадиона «Труд». Было принято решение провести празднование, уделив особое внимание соблюдению русских традиций и обычаев. Мероприятия пройдут на двух основных площадках, а также во всех округах города, – отметил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.
26 февраля в 13:00 иркутян приглашают на лёд залива Якоби, где состоится «Казачья Масленица» (6+). Она пройдёт по старинным традициям. Жителей и гостей города ждут концерт с исполнением патриотических песен артистами Иркутского городского театра народной драмы, взятие «Снежной крепости», конкурсы и соревнования, сжигание чучела. Также установят бревно для боя мешками и карусель «Сани» для детей.
В это же время для маленьких иркутян запланирована детская концертно-игровая программа «Масленичный переполох» (0+) на площади у памятника Александру III. Народный хор русской песни «Прибайкалье» выступит с фольклорными произведениями, расскажет об истории празднования, обычаях, о днях масленичной недели. Кроме этого, любой желающий ребёнок сможет принять участие в играх: плетение кос, кручение валенка, прыжки через скакалку, перетягивание каната, бег в мешках, хороводы. В конце мероприятия всем детям вручат традиционные народные сладости – леденцы-«петушки».
Также праздник организуют комитеты по управлению округами города и территориальные общественные самоуправления. Места его проведения оформят в соответствии с фирменным стилем, разработанным в прошлом году. Безопасность во время мероприятий обеспечат сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутян зовут на «Казачью Масленицу»
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