В Иркутске открыт первый муниципальный крытый каток

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Он покрыт искусственным льдом



В микрорайоне Университетский города Иркутск состоялось торжественное открытие первого муниципального крытого катка с искусственным льдом. Название «Иркутск» для крытого катка предложили и выбрали горожане, лёд украшает герб областного центра.



На базе катка будут организованы муниципальные секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию, занятия для детей проводятся бесплатно. Арена станет местом проведения окружных и городских соревнований.



В рамках открытия прошёл дружеский матч по хоккею с шайбой команды губернатора Иркутской области и мэра города Иркутска с командой Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 7:6.



За состоянием льда будут следить специалисты. Для его очистки используют современную ледозаливочную машину. Аналогичную технику применяют во дворце «Байкал», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

