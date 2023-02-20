Он покрыт искусственным льдом
В микрорайоне Университетский города Иркутск состоялось торжественное открытие первого муниципального крытого катка с искусственным льдом. Название «Иркутск» для крытого катка предложили и выбрали горожане, лёд украшает герб областного центра.
На базе катка будут организованы муниципальные секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию, занятия для детей проводятся бесплатно. Арена станет местом проведения окружных и городских соревнований.
В рамках открытия прошёл дружеский матч по хоккею с шайбой команды губернатора Иркутской области и мэра города Иркутска с командой Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 7:6.
За состоянием льда будут следить специалисты. Для его очистки используют современную ледозаливочную машину. Аналогичную технику применяют во дворце «Байкал», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске открыт первый муниципальный крытый каток
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