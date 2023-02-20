Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей

Она расторгла кредитный договор c финучреждением с помощью Роспотребнадзора









Чтобы не попасть в подобную ситуацию, жителей республики призвали внимательно читать и изучать все страницы договора перед тем, как подписать его. «Только так вы сможете обезопасить себя от нарушения своих прав», – добавил Ханхареев.



Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев сообщил, что сотрудники надзорного ведомства продолжают защищать права потребителей. На этот раз они помогли жительнице Бурятии в её споре с одним из банков.- Требования Роспотребнадзора удовлетворили. Суд признал недействительными договоры потребительского кредита и банковского счёта, заключённые между потребителем и банком, – отметил Сергей Ханхареев.Задолженность по кредитному договору аннулировали. Кроме того, в пользу женщины взыскали 4 тысячи рублей, которые она внесла в финучреждение.