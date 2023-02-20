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Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей

Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она расторгла кредитный договор c финучреждением с помощью Роспотребнадзора

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев сообщил, что сотрудники надзорного ведомства продолжают защищать права потребителей. На этот раз они помогли жительнице Бурятии в её споре с одним из банков.

- Требования Роспотребнадзора удовлетворили. Суд признал недействительными договоры потребительского кредита и банковского счёта, заключённые между потребителем и банком, – отметил Сергей Ханхареев.

Задолженность по кредитному договору аннулировали. Кроме того, в пользу женщины взыскали 4 тысячи рублей, которые она внесла в финучреждение.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, жителей республики призвали внимательно читать и изучать все страницы договора перед тем, как подписать его. «Только так вы сможете обезопасить себя от нарушения своих прав», – добавил Ханхареев. 
банк Роспотребнадзор

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