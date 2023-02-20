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Волейболисты Бурятии разыграют призы «Боевого братства»

Волейболисты Бурятии разыграют призы «Боевого братства»
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир состоится в Улан-Удэ

В столице Бурятии 23 и 24 февраля соберутся финалисты республиканского турнира по волейболу на призы «Боевого братства». Соревнования будут проходить в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, полтора месяца проходили отборочные турниры в 21 районе республики. Рекорды юных спортсменов посвящены памяти земляков, погибших во время выполнения служебного долга и боевой задачи.

- Особо хотелось бы отметить положительный воспитательный подход при проведении турнира организаторов Еравнинского района. Они привлекли юнармейцев к приглашению участников боевых действий в Афганистане, Чечне и в других горячих точках и участников СВО, находящихся на отдыхе, - рассказал член «Боевого братства», капитан Тумэн Жалсанов.

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