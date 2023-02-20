Турнир состоится в Улан-Удэ
В столице Бурятии 23 и 24 февраля соберутся финалисты республиканского турнира по волейболу на призы «Боевого братства». Соревнования будут проходить в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, полтора месяца проходили отборочные турниры в 21 районе республики. Рекорды юных спортсменов посвящены памяти земляков, погибших во время выполнения служебного долга и боевой задачи.
- Особо хотелось бы отметить положительный воспитательный подход при проведении турнира организаторов Еравнинского района. Они привлекли юнармейцев к приглашению участников боевых действий в Афганистане, Чечне и в других горячих точках и участников СВО, находящихся на отдыхе, - рассказал член «Боевого братства», капитан Тумэн Жалсанов.
Возрастное ограничение: 0+.
Волейболисты Бурятии разыграют призы «Боевого братства»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии откроется интерактивная выставка из Воронежа
Праздники для горожан состоятся 25 и 26 февраля
Турнир состоится в Улан-Удэ
Его разыграют на озере Котокель
Праздничные мероприятия в Иркутске проведут с 20 по 26 февраля
Проживающие и воспитанники пишут письма военнослужащим
Победителями стали команды из Селенгинского и Хоринского районов
Он покрыт искусственным льдом
Митрополит Иосиф заявил о важности участия детей и молодёжи в богослужениях
Победителем стала команда «Энергетик»
Посещение бесплатно для всех желающих
Почти все учреждения будут отдыхать в Сагаалган и День защитника Отечества
Спортсмен выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 кг
По итогам соревнований сформирована команда республики на кубок России
У юных спортсменов: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы»