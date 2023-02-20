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«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни

«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный блогер назвал пять российских регионов «глобальной дырой»

Топовый российский блогер, общественник и урбанист Илья Варламов прокомментировал результаты рейтинга субъектов РФ по качеству жизни, который неделю назад опубликовало агентство «РИА Рейтинг». Бурятия заняла в нём пятое место с конца – она оказалась в списке 81-ой из 85-ти. Далее идут Забайкалье, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

Варламов, который сам побывал в столице Тывы – Кызыле – заявил: это новости их разряда «какой сюрприз» и «кто бы мог подумать». Блогер подчеркнул, что эта республика «давно славится криминалом и считается одним из самых опасных регионов страны». Однако за прошлый год уровень преступности там, по словам Ильи, снизился на 20%

- Также в Тыве – один из самых высоких уровней безработицы в стране. Я сам был там и видел все эти проблемы. Такое ощущение, что на этот регион вообще все просто забили, – отметил Варламов. – Помимо Тывы, последние строчки рейтинга по качеству жизни заняли Ингушетия, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.
 
Блогер напомнил, что при составлении рейтинга учитывались уровень дохода людей, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация и экология с климатом.

- С Тывой всё очень грустно. И в Забайкальском крае грустно… И вообще, если посмотреть на Восток России, это – за редким исключением – просто глобальная дыра, на которую все забили, которой никто не занимается. Когда ты там оказываешься, сразу возникает вопрос: как там вообще люди выживают? Какое-то Средневековье, без удобств, туалет – дырка во дворе с грязью. Безработица, отсутствие каких-либо перспектив. Оттуда невозможно выбраться, невозможно нормально заработать там деньги.
 
Вместо того, чтобы развивать эти субъекты, привлекать туда инвестиции и создавать рабочие места, все на них «просто забили», добавил Илья, потому что, мол, «есть дела поважнее». 

Ранее Варламов включил улан-удэнский ТЦ в число самых уродливых зданий в стране, а вскоре опубликовал на своём канале в «Яндекс. Dzen» статью о столице Бурятии. Он побывал в республике ещё три года назад, в марте 2020-го. Тогда блогер повидался с мэром города Игорем Шутенковым и дал большое интервью местной радиостанции, а через несколько месяцев разместил подробное видео об этой поездке в Сети. 


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