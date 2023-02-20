«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни

Известный блогер назвал пять российских регионов «глобальной дырой»







Варламов, который сам побывал в столице Тывы – Кызыле – заявил: это новости их разряда «какой сюрприз» и «кто бы мог подумать». Блогер подчеркнул, что эта республика «давно славится криминалом и считается одним из самых опасных регионов страны». Однако за прошлый год уровень преступности там, по словам Ильи, снизился на 20%



- Также в Тыве – один из самых высоких уровней безработицы в стране. Я сам был там и видел все эти проблемы. Такое ощущение, что на этот регион вообще все просто забили, – отметил Варламов. – Помимо Тывы, последние строчки рейтинга по качеству жизни заняли Ингушетия, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.



Блогер напомнил, что при составлении рейтинга учитывались уровень дохода людей, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация и экология с климатом.



- С Тывой всё очень грустно. И в Забайкальском крае грустно… И вообще, если посмотреть на Восток России, это – за редким исключением – просто глобальная дыра, на которую все забили, которой никто не занимается. Когда ты там оказываешься, сразу возникает вопрос: как там вообще люди выживают? Какое-то Средневековье, без удобств, туалет – дырка во дворе с грязью. Безработица, отсутствие каких-либо перспектив. Оттуда невозможно выбраться, невозможно нормально заработать там деньги.



Вместо того, чтобы развивать эти субъекты, привлекать туда инвестиции и создавать рабочие места, все на них «просто забили», добавил Илья, потому что, мол, «есть дела поважнее».









Ранее Варламов включил улан-удэнский ТЦ в число самых уродливых зданий в стране, а вскоре опубликовал на своём канале в «Яндекс. Dzen» статью о столице Бурятии. Он побывал в республике ещё три года назад, в марте 2020-го. Тогда блогер повидался с мэром города Игорем Шутенковым и дал большое интервью местной радиостанции, а через несколько месяцев разместил подробное видео об этой поездке в Сети.







