Нарушение выявила прокуратура
В 2022 году между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Республике Бурятия» и строительной организацией заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в городе Кяхта.
Как выяснила прокурорская проверка, подрядчик нарушил сроки выполнения работ по ремонту систем электроснабжения трёх домов.
- В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю подрядной организации, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, ремонт завершён, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отношении должностного лица подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ», директору организации назначен штраф.
В Бурятии подрядчика наказали за затянувшийся ремонт
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