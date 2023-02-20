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В Бурятии подрядчика наказали за затянувшийся ремонт

В Бурятии подрядчика наказали за затянувшийся ремонт
Общество,  Фото:pixabay.com.
Нарушение выявила прокуратура

В 2022 году между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Республике Бурятия» и строительной организацией заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в городе Кяхта.

Как выяснила прокурорская проверка, подрядчик нарушил сроки выполнения работ по ремонту систем электроснабжения трёх домов.

- В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю подрядной организации, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, ремонт завершён, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В отношении должностного лица подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ», директору организации назначен штраф.
прокуратура проверка

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