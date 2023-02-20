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В Бурятии рыбакам напоминали о безопасности на льду во время соревнований

В Бурятии рыбакам напоминали о безопасности на льду во время соревнований
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мероприятие проводилось на озере Котокель

С приближением весны перепады температур оказывают влияние на прочность льда, делают его неоднородным, местами опасным.

Инспекторы ГИМС ежедневно выезжают на патрулирование водных объектов Бурятии для мониторинга ледовой обстановки и проведения разъяснительной работы с любителями зимней рыбалки, жителями прибрежных зон и населённых пунктов, расположенных вблизи водоёмов, а также с детьми.

С начала года инспекторским составом проведено 74 патрулирования и около 80 уроков безопасности в учебных заведениях с охватом свыше 2400 школьников.

Эта работа важна тем, чтобы предостеречь детей от опасности выхода на лёд, тем более в отсутствие взрослых.

18 февраля специалисты Прибайкальского инспекторского участка ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками на озере Котокель во время проведения соревнований по ловле рыбы на мормышку, вручили памятки с правилами поведения на льду.

Во время патрулирования инспекторы призывают взрослых и детей не рисковать жизнями, пользоваться для перехода водоёма мостами, не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки, установленные на берегу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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