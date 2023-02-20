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В Бурятии около 2,5 тысяч многодетных семей получили социальную поддержку

В Бурятии около 2,5 тысяч многодетных семей получили социальную поддержку
Общество,  Фото:pixabay.com.
Семьи получили маткапитал на 132,7 миллионов рублей

В Бурятии семьям при рождении детей предоставляются различные меры социальной поддержки, в том числе и республиканский материнский капитал. Право на него имеют малоимущие семьи, в которых родился третий и последующий ребёнок. В 2022 году этим правом воспользовались 2405 многодетных семей региона на сумму более 132,7 млн рублей, сообщает министерство соцзащиты РБ.

- Если обратиться к данным двухлетней давности, то в 2020 году республиканский маткапитал в республике получили полторы тысячи семей Бурятии. Объем финансирования из регионального бюджета составил тогда порядка 78,4 млн рублей. А уже по итогам 2022 года мы видим, что многодетных семей в Бурятии стало больше, и увеличился сам размер выплаты, -поясняет министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В 2021 году размер республиканского маткапитала был равен почти 53 тыс. рублей, в 2022 – почти 58 тысяч рублей. В этом году он снова будет повышен, - добавила министр.

Напомним, средства республиканского материнского (семейного) капитала можно направить на:
- строительство или ремонт жилья с привлечением собственных средств; на получение образования ребёнком (детьми);
- оплату лечения ребёнка (детей) в соответствии с медицинскими показаниями и проезда к месту лечения и обратно;
- приобретение продуктивных животных и бытовой техники, а также транспортного средства при условии привлечения собственных средств лица, получившего республиканский материнский (семейный) капитал;
- на приобретение предметов первой необходимости для новорождённого ребёнка (детей).

Более подробную информацию о материнском капитале можно узнать на сайте: дети03.рф и в отделах соцзащиты населения.


многодетные семьи социальная поддержка

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