В Улан-Удэ на маршрут № 17 выйдут ещё два муниципальных автобуса

Их общее число увеличится до восьми



Там напомнили, что 17-ый маршрут проложен не напрямую – он идёт через 40-ые кварталы, микрорайон Мелькомбинат, улицы Ключевская и Трубачеева, а на остановке «Восточные ворота» его направление «меняется почти строго на север» – сообразно течению Селенги.







- Теперь выехать со станции «Дивизионная» станет ещё проще, а у жителей Комушки появилась дополнительная возможность добраться до нужных микрорайонов без пересадок, – рассказали на официальной странице предприятия во «ВКонтакте».