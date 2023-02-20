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В Улан-Удэ на маршрут № 17 выйдут ещё два муниципальных автобуса

В Улан-Удэ на маршрут № 17 выйдут ещё два муниципальных автобуса
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Их общее число увеличится до восьми

К шести муниципальным автобусам № 17, которые курсируют по Улан-Удэ, добавят ещё два. Они выйдут на дороги города уже в понедельник, 20 февраля, сообщили в МУП «Городские маршруты».

- Теперь выехать со станции «Дивизионная» станет ещё проще, а у жителей Комушки появилась дополнительная возможность добраться до нужных микрорайонов без пересадок, – рассказали на официальной странице предприятия во «ВКонтакте».

Там напомнили, что 17-ый маршрут проложен не напрямую – он идёт через 40-ые кварталы, микрорайон Мелькомбинат, улицы Ключевская и Трубачеева, а на остановке «Восточные ворота» его направление «меняется почти строго на север» – сообразно течению Селенги.


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