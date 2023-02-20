МФЦ в Бурятии закроется на праздниках

Он не будет работать три дня













Во вторник, 21-го, Бурятия отметит наступление Нового года по лунному календарю, из-за чего и устроят дополнительный выходной. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ ещё в декабре подписал глава региона Алексей Цыденов. А с 23 по 26 февраля россиян ждёт длинный уик-энд в честь Дня защитника Отечества.

Как сообщал «Байкал-Daily», предпоследняя рабочая неделя февраля в 2023 году будет короткой . Трудиться жителям республики придётся всего два дня – в понедельник и среду.Во вторник, 21-го, Бурятия отметит наступление Нового года по лунному календарю, из-за чего и устроят дополнительный выходной. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ ещё в декабре подписал глава региона Алексей Цыденов. А с 23 по 26 февраля россиян ждёт длинный уик-энд в честь Дня защитника Отечества.

В многофункциональном центре Бурятии предупредили об изменении режима работы из-за предстоящих праздников. В понедельник, 20 февраля, он будет открыт до 19:00, а в среду, 22-го – до 16:30.Во вторник, 21-го, а также в четверг и пятницу, 23-го и 24-го числа в МФЦ – выходные. Учреждение вернётся к привычному графику в субботу, 25 февраля. Приём там с этого дня будет осуществляться в обычном режиме.