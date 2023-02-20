20 февраля

19 февраля

Популярное

В Москве открылась выставка портретов Героев РФ от бурятского режиссёра

В Москве открылась выставка портретов Героев РФ от бурятского режиссёра
Общество,  Фото:Полпредство Бурятии в Москве
На неё пускают по паспортам

В минувшую пятницу, 17 февраля, в Доме народов России в Москве открылась выставка графических работ нашего земляка – режиссёра Солбона Лыгденова –  под названием «Лики братства» (возрастное ограничение – 12+). Её организатор – культурное пространство ShuluunArt.

На мероприятии выступил ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» под руководством Арюны Намдыловой. Молодой, но уже известный певец, аранжировщик и композитор, победитель множества фестивалей и конкурсов Лудуб Очиров сыграл для гостей на морин хууре, а воспитанница детской студии «Номин» прочитала для них произведение поэта Дондока Улзытуева, рассказали в полномочном представительстве РБ при президенте России.

На выставке представлены портреты десяти военнослужащих, в том числе – тех, которые принимали участие в объявленной на Украине спецоперации. На официальной странице ShuluunArt во «ВКонтакте» рассказали, что многих Лыгденов рисует по просьбе их близких – независимо от звания, должности и подвигов.

- С помощью станковой графики, бумаги и карандаша автор показывает мужество и отвагу российских воинов, вступающих в борьбу с фашизмом, – рассказали ранее в полпредстве. – Герои – бойцы и офицеры, представители многих уголков нашей многонациональной страны.

В рамках выставки галерея пополнится новыми работами Солбона Лыгденова. Посетить экспозицию можно при предъявлении паспорта.
.


выставка Герой России Москва

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
Общество, 20.02.2023
Известный блогер назвал пять российских регионов «глобальной дырой»
В Бурятии около 2,5 тысяч многодетных семей получили социальную поддержку
В Бурятии около 2,5 тысяч многодетных семей получили социальную поддержку
Общество, 20.02.2023
Семьи получили маткапитал на 132,7 миллионов рублей
В Бурятии готовят национальную оперу в честь 100-летия республики
В Бурятии готовят национальную оперу в честь 100-летия республики
Общество, 20.02.2023
Опера пройдёт в ноябре этого года и будет называться «Эреэхэн»
В сквере на ПВЗ в Улан-Удэ появятся три медведя
В сквере на ПВЗ в Улан-Удэ появятся три медведя
Общество, 20.02.2023
Там установят скульптуру из архитектурного бетона
МФЦ в Бурятии закроется на праздниках
МФЦ в Бурятии закроется на праздниках
Общество, 20.02.2023
Он не будет работать три дня
В Бурятии прошёл очищения Дугжууба
В Бурятии прошёл очищения Дугжууба
Общество, 20.02.2023
Обряд провели в преддверие перехода в новый год. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии сегодня тёплая погода
В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество, 20.02.2023
В Улан-Удэ днём всего -9
Жителей Бурятии призывают сообщать о тех, кто мусорит на дорогах
Жителей Бурятии призывают сообщать о тех, кто мусорит на дорогах
Общество, 19.02.2023
Очевидцам нужно снять фото и видео с номером машины и правонарушением и отправить в Бурприроднадзор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^