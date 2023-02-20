В Москве открылась выставка портретов Героев РФ от бурятского режиссёра

На неё пускают по паспортам







На мероприятии выступил ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» под руководством Арюны Намдыловой. Молодой, но уже известный певец, аранжировщик и композитор, победитель множества фестивалей и конкурсов Лудуб Очиров сыграл для гостей на морин хууре, а воспитанница детской студии «Номин» прочитала для них произведение поэта Дондока Улзытуева, рассказали в полномочном представительстве РБ при президенте России.







На выставке представлены портреты десяти военнослужащих, в том числе – тех, которые принимали участие в объявленной на Украине спецоперации. На официальной странице ShuluunArt во «ВКонтакте» рассказали, что многих Лыгденов рисует по просьбе их близких – независимо от звания, должности и подвигов.



- С помощью станковой графики, бумаги и карандаша автор показывает мужество и отвагу российских воинов, вступающих в борьбу с фашизмом, – рассказали ранее в полпредстве. – Герои – бойцы и офицеры, представители многих уголков нашей многонациональной страны.



В рамках выставки галерея пополнится новыми работами Солбона Лыгденова. Посетить экспозицию можно при предъявлении паспорта.

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В минувшую пятницу, 17 февраля, в Доме народов России в Москве открылась выставка графических работ нашего земляка – режиссёра Солбона Лыгденова – под названием «Лики братства» (). Её организатор – культурное пространство ShuluunArt.