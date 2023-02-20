И. о. прокурора Бурятия проведёт приём жителей Тарбагатайского района

Приём состоится во вторник



Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики проведёт приём жителей Тарбагатайского района Бурятии.



Приём состоится 21 февраля в 10:00, в прокуратуре Тарбагатайского района по адресу: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 2а.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-46) 56-3-00, 8 (301-46) 56-3-02.

