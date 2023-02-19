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Жителей Бурятии призывают сообщать о тех, кто мусорит на дорогах

Жителей Бурятии призывают сообщать о тех, кто мусорит на дорогах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Очевидцам нужно снять фото и видео с номером машины и правонарушением и отправить в Бурприроднадзор

В прошедшем прямом эфире Центра управления регионом с руководителем Бурприроднадзора Мариной Дамдиновой житель Бурятии задал вопрос об ответственности за выброс мусора из автомобиля.

Не секрет, что часто прямо на дороге некоторые нарушители прямо из окна машины выкидывают мусор на проезжую часть.

- Какая существует ответственность за выброс мусора из автомобиля? - поинтересовался неравнодушный житель Бурятии, ставший свидетелем такого правонарушения.

- Ответственность ужесточена с прошлого года, введена специальная статья в кодекс об административных правонарушениях: в статью 8.2 дополнительно введены требования, которые устанавливают ответственность за сброс и выгруз мусора с автотранспортных средств, - прокомментировала Марина Дамдинова.

В зависимости от категории автомобиля, нарушителей ждут разные размеры штрафов. Самый маленький штраф на сегодняшний день – это штраф за сброс мусора с легкового автомобиля, он составляет 15 тысяч рублей. Раньше это была всего одна тысяча рублей. За сброс с грузового автомобиля нерадивый хозяин транспортного средства должен будет заплатить 40 тысяч рублей, рассказала руководитель Бурприроднадзора.

Недавно уже оштрафовали одного нерадивого жителя Иволгинского района, сбросившего мусор с грузовика. Момент правонарушения запечатлели жители района, затем отправили фото и видео в Бурприроднадзор, и правонарушитель был оштрафован на 40 тысяч рублей.

- Если вы видите, как прямо перед вами сбрасывают мусор с автомобиля или еще как-то нарушают экологическое законодательство, вы можете зафиксировать это на фото или видео, чтобы было видно номер машины или лицо нарушителя. Затем отправляете нам на электронную почту или в соцсети. Также надо написать заявление о том, что вы стали очевидцем правонарушения, - добавила Марина Дамдинова.



мусор Бурприроднадзор

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