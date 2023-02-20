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В Бурятии прошёл очищения Дугжууба

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обряд провели в преддверие перехода в новый год. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

21 февраля наступит новый год по буддийскому календарю – год синеватого зайца. Сагаалган – один из самых больших буддийских праздников, этот период – самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов.

19 февраля состоялся традиционный обряд Дугжууба, который знаменует собой очищение в преддверии Сагаалгана – перехода в другой год. Ритуал традиционно собрал большое количество верующих. Многие из них специально приехали в Иволгинский дацан; в Улан-Удэ же ритуальные костры развели более чем на 10 площадках.

Обряд начался со специальной молитвы лам. Затем они развели костёр, для которого заранее приготовили так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вложили» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорался огонь. Затем торжественно сожгли, читая особые молитвы и мантры. Считается, что последние очищают людей, а также защищают всех присутствующих и молящихся. Всё это сожгли на большом костре как символ духовного очищения.

Кстати, после некоторых молитв ламы отвернулись от костра и читали молитвы, больше не смотря на огонь. «Тем самым показывая, что всё плохое и негативное остаётся позади нас, в прошлом, а в другой год переходим с хорошими мыслями», - пояснили в Буддийской Традиционной Сангхе России.

Многие верующие пришли на обряд со специальными кусочками теста и ткани, которыми заранее провели обтирание. Их кидали в соседний, меньший по размеру, костёр. Считается, что таким образом в огне сгорают все дурные помыслы и прошлогодние прегрешения. Впрочем, ламы не раз объясняли, что правильнее очиститься мысленно, чем просто бросать в огонь тряпки и бумаги.

- Самое важное, чтобы мы смогли в момент обряда Дугжууба отказаться от своих последующих негативных действий и мыслей. И зародить силу устремления следовать в жизни благим делам. Тогда основная причина наших неудач в виде чёрной кармы будет ослаблена, и ритуал действительно обретёт огромную мощь, - пояснили в Сангхе.

Молебны, посвящённые Сагаалгану, в дацанах будут продолжаться до самого праздника. По буддийской традиции перед встречей нового года по лунному календарю принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.

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