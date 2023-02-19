Сергею Билдуеву было 30 лет
В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Билдуев Сергей Николаевич. О гибели земляка сообщила администрация Тункинского района.
Сергей Николаевич родился 24 ноября 1992 года в селе Кырен Тункинского района. Он был младшим ребёнком в многодетной семье. Окончил Горхонскую школу в селе Кырен.
В 2010 году получил среднее профессиональное образование в районном филиале Улан-Удэнского торгово-экономического техникума. В 2015 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации, получив высшее экономическое образование.
Сергей Билдуев долгое время работал на археологических раскопках на севере, а также в Хакасии, Крыму, Красноярском крае. Он постоянно путешествовал по миру, посетил около 10 стран, занимался охотой, рыбалкой, вёл несколько блогов, писал статьи и рассказы. В 2021 году работал контент-менеджером сайта одной из телекомпаний Бурятии.
- В 2022 году с началом специальной военной операции Сергей Билдуев не смог остаться в стороне и начал военную самоподготовку. Ранее Сергей Билдуев не проходил срочную службу в рядах армии по состоянию здоровья. В августе 2022 года заключил полугодовой контракт и отправился на СВО, - сообщили в администрации Тункинского района.
С декабря 2022 года Сергея назначили снайпером.
Он погиб под артиллерийским обстрелом 11 января 2023 года под Артемовском.
В памяти близких и друзей он остался смелым, решительным, непреклонным, добрым человеком. У него остались любящие родители, брат, сестра.
Имя Сергея Билдуева будет занесено в «Книгу памяти Тункинского района».
В ходе спецоперации погиб снайпер из Бурятии
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