В Улан-Удэ днём всего -9
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 20 февраля, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -7,-12, местами до -1, по северу -13,-18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём -9,-11.
В Бурятии сегодня тёплая погода
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