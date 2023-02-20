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В Бурятии сегодня тёплая погода

В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём всего -9

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 20 февраля, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём -7,-12, местами до -1, по северу -13,-18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём -9,-11. 
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