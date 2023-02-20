В Бурятии сегодня тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём всего -9



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 20 февраля, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -7,-12, местами до -1, по северу -13,-18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём -9,-11.

