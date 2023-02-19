Сойдутся лучшие бойцы всех военных округов и родов войск России
17-18 марта в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. Это зрелище, которые стоит увидеть вживую, отмечают в минспорта Бурятии.
В чемпионате примут участие лучшие бойцы всех военных округов и родов войск России.
Начало соревнований 17 марта – в 14:00, а 18 марта – с 12:00.
Армейский рукопашный бой - один из стилей единоборств, который представляет собой рациональное применение грубой физической силы с использованием специальных приёмов. Главная идея этого вида спорта заложена в словах его основоположника – генерала ВДВ Василия Маргелова: «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай!».
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях в Улан-Удэ состоялся чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Лучшие представят ВВО как на чемпионате Вооружённых сил РФ.
Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою
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