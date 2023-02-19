Певица из Улан-Удэ выпустила клип в честь Сагаалгана









Буддисты отметят наступление Нового года по лунному календарю 21 февраля. В Бурятии этот день является официальным выходным.





В преддверии праздника Белого месяца солистка Центра культуры и досуга Улан-Удэ Анна Комолова сделала подарок для горожан. Она сняла новое видео на песню «Этигэлээ бу алдаарай».