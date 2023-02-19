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Певица из Улан-Удэ выпустила клип в честь Сагаалгана

Певица из Улан-Удэ выпустила клип в честь Сагаалгана
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Анна Комолова представила видео на песню «Этигэлээ бу алдаарай»

В преддверии праздника Белого месяца солистка Центра культуры и досуга Улан-Удэ Анна Комолова сделала подарок для горожан. Она сняла новое видео на песню «Этигэлээ бу алдаарай».



Буддисты отметят наступление Нового года по лунному календарю 21 февраля. В Бурятии этот день является официальным выходным.

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