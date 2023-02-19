Евгений Жербаев завоевал серебро на клубном Кубке мира

Главный клубный трофей разыграли в Иране
В Тегеране (Иран) завершился клубный Кубок мира по вольной борьбе. Сборная России завоевала второе место, уступив в финале команде Ирана.
В составе российской команды выступал бурятский борец Евгений Жербаев (весовая категория до 70 кг).
В решающем матче победы одержали четверо российских борцов. Остальные шестеро, в том числе Евгений, свои схватки проиграли. Жербаев уступил Магомедрасулу Газимагомедову со счётом 3:6.
Третье место завоевала команда Индии, победившая в поединке за бронзу представителей Казахстана.
Кубок мира по вольной борьбе среди клубов обычно проводится в конце сезона, но в это время в прошлом году Иран был охвачен антиправительственными волнениями, и организаторам Кубка мира, а это традиционно иранцы, было не до борьбы. Впрочем, однажды, в 2016 году, почётный трофей среди клубов разыгрывался в украинском Харькове, и тогда его увезли в США борцы команды «Титан Меркюри» из Лос-Анджелеса. Пять раз Кубок оставался у хозяев – вольников Исламской республики. Правда, раньше Иран представляли клубы, а на этот раз под вывеской «Банк Шахр» фактически выступала сборная, лишь усиленная дагестанскими легионерами Абдулмеджидом Кудиевым и Магомедрасулом Газимагомедовым. По такому же принципу были сформированы пять других команд-участниц, но из них лишь россияне выставили борцов, входящих в число лидеров в стране. По именам их превосходили только хозяева, которые и были безусловными фаворитами.
- Чуда в финале не произошло – иранцы в шестой раз завоевали главный клубный трофей. Как и следовало ожидать, исход матча предрешили местные звёзды – Хасан Яздани (86 кг), Камран Гасемпур (92 кг) и Амир Заре (125 кг), выигравшие свои схватки досрочно по баллам. Итог матча – 6:4 в пользу «Банка Шахр». Несмотря на это поражение, российская команда выглядела вполне достойно в Тегеране. Выступая без ряда своих лидеров, ей сложно было одолеть находящуюся на подъёме сборную хозяев, тем более, когда иранцы борются в родных стенах и победа для них имеет архиважное значение, - описал соревнования портал «Спортивная борьба Дагестана».
Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также подчеркнул, что победившая на клубном Кубке мира команда Ирана является хорошим соперником, к тому же она была усилена двумя российскими спортсменами.
— Есть что проанализировать, есть что обсудить, есть где усилить акценты. Мероприятие сильнейшее по конкуренции. У Ирана хорошая команда и она еще была усилена нашими чемпионами мира. Мы сознательно пошли на это, чтобы у большего числа ребят была международная практика. Наши основные ребята отсутствовали по понятной причине — акцент был на то, чтобы дать возможность проявить себя молодым и тем, кто объективно своими результатами внутри страны претендует на лидерство в команде. В целом, достойное выступление, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».
Евгений Жербаев – обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2021, который проходил в Норвегии.
Евгений Жербаев завоевал серебро на клубном Кубке мира
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