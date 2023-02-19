Хамбо Лама объяснил значение Дугжуубы

Ритуальные костры для обряда Дугжууба разожгут в воскресенье, 19 февраля



В воскресенье, 19 февраля, в дацанах Бурятии пройдёт ритуал Дугжууба. Его проводят за два дня до наступления Нового года по лунному календарю. Сагаалган в этом году выпал на 21 февраля, который в республике будет нерабочим днём.



Глава Буддийской Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём Telegram-канале разъяснил значение обряда Дугжууба следующим образом:



«Слово дугжуба с тибетского языка переводится как 64. Потому этот хурал проводится только в конце каждого буддийского года, потому что напрямую связан со временем. По нашему времяисчислению каждая минута состоит из 64 секунд, а не как у европейцев 60 секунд. Вот почему наш первый Бандида Хамба Лама Заяев объявил переход в следующий год как Сагаалха, который означает саг алхаха - перешагнуть время года. Тогда как тибетцы отмечают Новый год, халха монголы и калмыки Цагаан сар, а тывинцы Шагаа. Таким образом хурал Дугжуба сохраняет нашу буддийскую традицию жить далее, согласно нашего лунного календаря, чтобы совершать хорошие дела».



Дугжууба - обряд очищения в преддверии праздника перехода в другой год. 19 февраля в 17:30 ламы начнут читать специальный молебен, после чего разведут ритуальный костёр.



Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Ламы читают особые молитвы и мантры, очищающие людей и просят о защите всех присутствующих и молящихся.



После некоторых молитв ламы отворачиваются от костра, тем самым показывая, что всё плохое остается в прошлом. Символически это означает переход в новый год с хорошими мыслями.



Пришедшие на обряд верующие мысленно «собирают» со своего тела всю плохую энергию в клубок и представляют, что это всё сгорает в огне. Для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, сооружают меньший по размеру костёр.



В Улан-Удэ Дугжууба пройдёт в 11 местах:



Октябрьский район



1. Буддийская община «Гандан Жамба Лин» (между кафе «Баран на корове» и улицей Бабушкина) – в 18:30

2. Буддийская община «Замбала» (территория ВСГУТУ на улице Ключевская, 40в, напротив дацана) – в 18:00

3. Буддийский центр «Ламрим» (улица Бабушкина, 188, в районе остановки микрорайон Горького) – в 18:30

4. Буддийская община «Джуд-Ши», 116 микрорайон, улица Целебная, 1) – в 19:00.



Железнодорожный район



1. Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Лысая гора, улица Стрелецкая, 1) – в 18:00

2. Дацан «Хамбын Хурэ» (Верхняя Берёзовка, 10а) – в 18:00

3. Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу» (микрорайон Зелёный, улица Первоцветая, 1а) – в 18:00

4. Буддийская община «Гандан» (проспект Автомобилистов, 1«к») – в 18:00



Советский район



1. Буддийская община «Арья Дари» (улица Гурульбинская, 15) – в 18:00

2. Буддийский центр «Отошо», улица Кирова, 1 (пустырь недалеко от Центрального стадиона) – с 17:00 до 20:00

3. Дацан «Даша Самдэнлин (улица Гурульбинская, 32/1) – в 18:00





