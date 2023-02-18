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Борцы Бурятии получат спонсорскую помощь

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
ЗГРП и федерация спортивной борьбы Бурятии заключили спонсорское соглашение

Федерация спортивной борьбы Бурятии заключила официальное спонсорское соглашение с АО «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП). Соответствующий документ подписали заместитель генерального директора ЗГРП Пётр Архинчеев и президент региональной федерации спортивной борьбы Чимит Бальжинимаев.

Первоначальное соглашение в 2019 году было подписано между тремя организациями – минспорта Бурятии, ЗГРП и федерацией борьбы. Теперь в ближайшие три года традиционный спонсор федерации будет работать с борцами напрямую.

- Как только ЗГРП начали нам помогать - пошёл взлёт. Стало больше тренировочных сборов, спортсмены наши получают различную поддержку, в том числе, нам помогли с проведением чемпионата России. Каждый год, на каждом мероприятии и соревновании ЗГРП нам помогают. С такими спонсорами у нас, конечно, появились результаты. Тридцать с лишним лет у нас не было чемпионов Европы и мира, сейчас же наши именитые спортсмены зарабатывают приличные места, - прокомментировал Чимит Бальжинимаев.

В 2023 году федерация спортивной борьбы получит крупную финансовую поддержку. Само соглашение будет действовать до 2026 года.

В рамках соглашения ЗГРП продолжит осуществлять финансирование на организацию крупных турниров, выездов на тренировочные сборы, витаминизации спортсменов. Также будет помогать восстанавливаться вольникам после травм, выплачивать премиальные премии тренерам. Помимо этого, в 2023 году дополнительно выделят деньги на выплату стипендий молодым одарённым спортсменам.
спорт вольная борьба ЗГРП

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