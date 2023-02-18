Дети рассказали ему, какую работу они проводят
В Бурятии продолжаются мероприятия, посвящённые 50-летию ЮИДовского движения. В Иволгинском районе праздничный челлендж юных помощников Госавтоинспекции «50 добрых дел ЮИД» поддержал глава администрации Николай Емонаков. Он пообщался с учащимися Иволгинской школы и узнал, как активисты отряда ЮИД проводят профилактическую работу со сверстниками и другими участниками дорожного движения.
Ребята рассказали о недавно организованном вместе с автоинспекторами и педагогами мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» мероприятии по пропаганде ношения светоотражающих элементов.
- Мы выступили в школе и рассказали ребятам, как яркие аксессуары делают видимым пешехода на дороге в тёмное время суток, а также проверили наличие таких элементов на их верхней одежде и рюкзаках, - рассказали ребята.
Николай Емонаков поблагодарил юных помощников Госавтоинспекции за активную деятельность по снижению аварийности на дорогах и пропаганде законопослушного поведения.
Сами школьники добавили, что в юбилейный для ЮИДовского движения год они проведут серию мероприятий под девизом «50 добрых дел ЮИД», чтобы как можно больше школьников узнали о всероссийском общественном движении и, возможно, стали его участниками, сообщает пресс-службе МВД по Бурятии.
Глава района в Бурятии поддержал праздничный челлендж «50 добрых дел ЮИД»
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