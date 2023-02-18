В Бурятии супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни





16 февраля в Заиграевском районном отделе управления ЗАГС Бурятии отметили золотой юбилей совместной жизни Геннадий Прокопьевич и Намжилцырен Доржиевна Бадмаевы.- Название пятидесятой годовщины свадьбы происходит от благородного металла. Золото издавна ценится не только за свою привлекательность, но и за способность противостоять многим внешним воздействиям. Золотые изделия, неважно сколько лет или веков прошло, остаются такими же, как и раньше. При этом золото – достаточно мягкий металл, из которого можно создавать великолепные украшения при минимальных усилиях. Так же и с семьёй, прошедшей проверку временем, - пояснили в ЗАГСе.6 февраля 1973 года в Ново-Брянском сельском совете Заиграевского района Бурятской АССР супруги Бадмаевы заключили брак. Геннадий Прокопьевич работал мастером Ново-Брянского ремонтного завода, Намжилцырен Доржиевна – преподавателем Ново-Брянской средней школы. Воспитали двух сыновей, помогают в воспитании четырёх внуков.Работники Заиграевского районного отдела в торжественной обстановке поздравили юбиляров с таким замечательным событием, с пожеланиями ещё много лет жить в любви, гармонии, мире и достатке, вручили благодарность, супруги поставили подписи в книге почётных юбиляров отдела.Со словами поздравления выступил глава муниципального образования «Заиграевский район» Виталий Шальков, вручив благодарственное письмо и памятный подарок.