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В Бурятии супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни

В Бурятии супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Супруги Бадмаевы воспитали двух сыновей

16 февраля в Заиграевском районном отделе управления ЗАГС Бурятии отметили золотой юбилей совместной жизни Геннадий Прокопьевич и Намжилцырен Доржиевна Бадмаевы.

- Название пятидесятой годовщины свадьбы происходит от благородного металла. Золото издавна ценится не только за свою привлекательность, но и за способность противостоять многим внешним воздействиям. Золотые изделия, неважно сколько лет или веков прошло, остаются такими же, как и раньше. При этом золото – достаточно мягкий металл, из которого можно создавать великолепные украшения при минимальных усилиях. Так же и с семьёй, прошедшей проверку временем, - пояснили в ЗАГСе.

6 февраля 1973 года в Ново-Брянском сельском совете Заиграевского района Бурятской АССР супруги Бадмаевы заключили брак. Геннадий Прокопьевич работал мастером Ново-Брянского ремонтного завода, Намжилцырен Доржиевна – преподавателем Ново-Брянской средней школы. Воспитали двух сыновей, помогают в воспитании четырёх внуков.

Работники Заиграевского районного отдела в торжественной обстановке поздравили юбиляров с таким замечательным событием, с пожеланиями ещё много лет жить в любви, гармонии, мире и достатке, вручили благодарность, супруги поставили подписи в книге почётных юбиляров отдела.

Со словами поздравления выступил глава муниципального образования «Заиграевский район» Виталий Шальков, вручив благодарственное письмо и памятный подарок. 

ЗАГС

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