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В Улан-Удэ проходит сельскохозяйственная ярмарка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия ярмарки

На Центральном рынке в Улан-Удэ проходит традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2023». Здесь жители республики могут приобрести мясную, молочную, рыбную, кондитерскую продукцию и национальные блюда от местных производителей.

- Сегодня на ярмарке представлены более 50-ти фермерских хозяйств. Это не только мясо, это и мясные полуфабрикаты: буузы, пельмени, субпродукты, хошхоног … Также представлена молочная продукция: молоко, сметана, наши уникальные бурятские сыры. Кстати, цены ниже до 30%, чем в магазинах, - сказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

В широком ассортименте представлены подарки, дикоросы, бурятское мороженое, крафтовые сыры, сувенирная продукция. Кое-что из этого богатого ассортимента приобрёл министр сельского хозяйства Бурятии.

- Я уже присмотрел, что купить. Купил чаи, пряники. Попозже схожу куплю кровяную колбасу, сразу не стал брать – она у меня в руках растает. Хорошая продукция, многих производителей я знаю лично, неоднократно встречался с ними, - сказал Галсан Дареев.

По словам министра, в нынешнем году запланировано проведение восьми таких ярмарок. Это делается для поддержки местных производителей: «Если раньше было засилье привозной продукции, например, мясо мы привозили из других регионов России и даже из за рубежа – было бразильское, аргентинское мясо, то теперь она постепенно вытесняется нашим мясом. И в этом году обеспеченность мясом собственного производства поднимем с 67 до 74 процентов. И будем дальше наращивать, пока у нас не будет 100%, и даже больше для поставки в соседние регионы».

Организаторы отмечают, что ярмарка станет началом празднования праздника Белого месяца в Бурятии.


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ярмарка

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