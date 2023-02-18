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Иркутские пожарные отметили День пельменей

Иркутские пожарные отметили День пельменей
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Этот необычный праздник отмечается сегодня

Иркутские огнеборцы традиционно 18 февраля лепят пельмени всем пожарным караулом, ведь сегодня отмечается День пельменей

- Уже много сотен лет пельмени на Руси считаются символом семейного очага: лепятся они всей семьёй и так же всей семьёй поедаются. Пожарный караул – это тоже своеобразная семья, ведь пожарные несут ответственность друг за друга! - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


Совместная лепка пельменей и общий стол, как и все семейные праздники, сплачивают коллектив, отметили в МЧС. 

Иркутск МЧС

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