Иркутские пожарные отметили День пельменей









Совместная лепка пельменей и общий стол, как и все семейные праздники, сплачивают коллектив, отметили в МЧС.







Иркутские огнеборцы традиционно 18 февраля лепят пельмени всем пожарным караулом, ведь сегодня отмечается День пельменей- Уже много сотен лет пельмени на Руси считаются символом семейного очага: лепятся они всей семьёй и так же всей семьёй поедаются. Пожарный караул – это тоже своеобразная семья, ведь пожарные несут ответственность друг за друга! - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.