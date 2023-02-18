Строительство третьего моста в Улан-Удэ проверяет независимая лаборатория





Ранее заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщал, что строительство переправы со дня его начала не прекращалось ни на один день. Рабочие трудятся в режиме 24/7.

В рамках государственного контракта «Строительство моста через реку Уда» на территории третьего моста выполняет строительный контроль, дорожная независимая лаборатория «Российского дорожного научно-исследовательского института» который является подведомственным учреждением Минтранса.Лаборатория осуществляет необходимый контроль за входящими материалами и ходом строительства. Об этом сообщили официальном канале третьего моста в Telegram.Директор Сибирского филиала Алексей Барт отмечает, что «Лабораторный пост, который установлен на территории третьего моста укомплектован полностью и даже более. В ней есть сушильные камеры, пресса и полная лабораторная диагностика. Наши специалисты будут являться опорой и поддержкой строителям третьего моста.»