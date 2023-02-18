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Строительство третьего моста в Улан-Удэ проверяет независимая лаборатория

Строительство третьего моста в Улан-Удэ проверяет независимая лаборатория
Общество,  Фото:Фото:Telegram-канал «Третий мост Улан-Удэ»
Лабораторный пост полностью укомплектован

В рамках государственного контракта «Строительство моста через реку Уда» на территории третьего моста выполняет строительный контроль, дорожная независимая лаборатория «Российского дорожного научно-исследовательского института» который является подведомственным учреждением Минтранса.

Лаборатория осуществляет необходимый контроль за входящими материалами и ходом строительства. Об этом сообщили официальном канале третьего моста в Telegram.

Директор Сибирского филиала Алексей Барт отмечает, что «Лабораторный пост, который установлен на территории третьего моста укомплектован полностью и даже более. В ней есть сушильные камеры, пресса и полная лабораторная диагностика. Наши специалисты будут являться опорой и поддержкой строителям третьего моста.»

Ранее заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщал, что строительство переправы со дня его начала не прекращалось ни на один день. Рабочие трудятся в режиме 24/7.
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