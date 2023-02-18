В городе усиленно подсыпают и убирают дороги
Сегодня в столице Бурятии начался обильный снегопад. Комбинат по благоустройству с пяти утра подсыпает городские дороги, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.
В первую очередь подсыпают наиболее опасные участки. Это - крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы.
- По состоянию на девять утра использовано порядка 300 тонн песка. Подсыпано более 70 участков дорог на улицах Гарнаева, Столичная, Гастелло, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Ербанова, Ленина, Балтахинова, Кедровая, пр. Строителей, Мокрова, Ключевская, Пищевая, сотые мкрн, Н. Петрова, Гагарина, Панорамная, Комсомольская, Октябрьская, Ленина, пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов и др., - сообщили в комбинате по благоустройству.
Кроме того, снегоуборочная техника в усиленном режиме очищает городские улицы от снега. Спецтехника комбината будет работать в круглосуточном режиме.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт.
На дороги Улан-Удэ уже высыпали около 300 тонн песка
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