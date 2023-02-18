В Улан-Удэ отметили 60-летие со дня основания бурятской школы вольной борьбы

На юбилее присутствовали звёздные борцы-вольники разных поколений. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялось празднование 60-летия со дня основания школы вольной борьбы в Бурятии. На юбилей приехали лучшие вольные борцы и тренеры республики. Состоялся торжественный концерт с участием бурятских звёзд, а также было выдано множество наград и званий.
Мероприятие привлекло большое внимание болельщиков и любителей спорта. Трибуны были практически заполнены.
Церемония открытия началась с документального видео об истории основания школы вольной борьбы в Бурятии. Затем состоялась церемония награждения спортсменов и тренеров.
- От имени правительства Бурятии я выражаю благодарность всем нашим спортсменам и тренерам, которые внесли значительный вклад в развитие борьбы в республике за эти годы. Я хочу поблагодарить действующих спортсменов, ветеранов спорта, тренеров за то, что они прославляют нашу республику далеко за пределами нашей страны. Желаю нашим ветеранам спорта долголетия, счастья, благополучия. Действующим спортсменам желаю спортивного долголетия, - поздравил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.
Министр спорта Бурятии Иван Козырев вручил удостоверения мастеров спорта борцам Максиму Судакову, Чингису Мункуеву, Эрдэму Доржиеву, Буянто Банзаракцаеву и Тумэну Бодиеву.
Почётной медалью за заслуги перед Бурятией наградили бронзового призёра чемпионата мира-2022 по вольной борьбе Арсалана Будажапова. Бурятский борец сейчас выступает под флагом Кыргызстана.
Благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд наградили одного из основателей вольной борьбы в республике, заслуженного тренера России Виктора Баймеева.
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия» присвоили тренеру республиканской спортивной школы олимпийского резерва Батору Базарову и тренеру спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Сыдеева Евгению Кузьмину.
Кроме того, мэрия Улан-Удэ наградила именитых спортсменов за вклад в развитие вольной борьбы. Наградили двукратную чемпионку Европы, бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Любовь Волосову, чемпиона Сурдлимпийских игр 2009 года, бронзового призёра Сурдлимпийских игр 2013 и 2017 гг. Александра Цоктоева и чемпиона Сурдлимпийских игр 2009 года Григория Кожевникова.
За вклад в развитие вольной борьбы в Российской Федерации к награде представили президента федерации спортивной борьбы Бурятии Чимита Бальжинимаева и главного спонсора бурятской школы борьбы - «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП) в лице заместителя генерального директора Петра Архинчеева.
- Хочется поздравить всех с праздником. Гостей, болельщиков, особенно ветеранов спорта с вашим 60-летним юбилеем становления вольной борьбы в Бурятии. Поскольку мы немного причастны к развитию вольной борьбы, позвольте нам всех вас поздравить с этим знаменательным днём, - поздравил Пётр Архинчеев.
Особую благодарность за огромный вклад в борцовское движение республики и пропаганду вольной борьбы выразили чемпиону мира 1989 года Борису Будаеву – за организацию международного турнира по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет, главе Бурятии Алексею Цыденову – за популяризацию вольной борьбы на международном уровне. Также подобные награды получили другие организаторы именных соревнований.
На этом награды не закончились. В честь юбилея минспорта Бурятии и федерация республиканской спортивной борьбы вручили сертификаты на борцовские ковры от первого вице-президента федерации спортивной борьбы России Омара Муртазалиева.
Сертификаты получили Кижингинский, Окинский, Курумканский, Джидинский, Хоринский Кяхтинский, Селенгинский, Тарбагатайский районы. Также за вклад в развитие вольной борьбы на территории республики сертификаты получила Буддийская Традиционная Сангха России и город Северобайкальск.
- Сегодня отмечается 60-летие со дня основания школы вольной борьбы в Бурятии. Это очень хороший и отличный праздник для борцовского сообщества, для всех спортсменов и жителей республики. Также в этот значимый и знаменательный день мы подписали спонсорское соглашение с ЗГРП, средства которых пойдут на тренировочные процессы и мероприятия. В целом вся работа федерации будет на этом соглашении строиться. Конечно же, мы все радуемся. Это праздник для всех спортсменов и любителей борьбы, - поделился президент федерации Чимит Бальжинимаев.
ЗГРП поддерживает федерацию спортивной борьбы Бурятии с 2019 года, оказывая существенную финансовую помощь в организации крупных турниров на территории республики. Также благодаря спонсорской поддержке борцы Бурятии вышли на новый высокий уровень спортивной подготовки и завоевали медали различного достоинства на соревнованиях международного уровня.
В Улан-Удэ отметили 60-летие со дня основания бурятской школы вольной борьбы
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